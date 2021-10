Debutto in trasferta per il Follonica Hockey, primo ostacolo il Valdagno

FOLLONICA – Al via il campionato di A1 di hockey su Pista numero novantanove e per Galileo Follonica subito una trasferta tosta: i ragazzi di Sergio Silva saranno infatti impegnati sulla difficile pista del Why Sport Valdagno. Un banco di prova importante dopo un precampionato non certo esaltante da parte della formazione di Sergio Silva, ma le amichevoli si sa servono proprio a trovare i giusti meccanismi e la condizione migliore.

Il Valdagno è squadra ostica soprattutto a casa sua,con giocatori di qualità e guidata da un tecnico preparato come Diego Mir. Il Follonica ha dimostrato nell’ultima stagione il proprio valore : gli innesti de Llobet e i ritorni da Castiglione della Pescaia di Irace e di Montauti possono dare sicuramente un buon contributo alla causa. Sarà una partita molto equilibrata e dal pronostico incerto. Arbitreranno Massimiliano Carmazzi e Joseph Silecchia. Fischio d’inizio sabato 2 ottobre alle 20,45 al PalaLido di Valdagno. Follonica Hockey comunica che è aperta la campagna abbonamenti per la stagione 2021/2022. Rinnovo abbonamento 20/21 euro 20, tribuna numerata centrale euro 120, tribuna numerata euro 100, abbonamento ordinario euro 100, abbonamento genitori di tesserati euro 60. Sarà possibile acquistarli presso il palazzetto “Armeni” in occasione delle partite o all’Agenzia Giansereni in via Bicocchi 29/a a Follonica.