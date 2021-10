Chiavetta: «Non voteremo nessuno, le due liste in campo portano male a Orbetello»

ORBETELLO – «La democrazia è bella». Inizia così la nota stampa di Mario Chiavetta, dopo l’esclusione della sua lista alle amministrative.

«Nel prossimo fine settimana – afferma -, saremmo dovuti essere in corsa per le elezioni comunali. Avevamo fatto questa scelta con consapevolezza, con grande riflessione e con la volontà di aggiungere valore a tutte le realtà e i luoghi del nostro Comune. Purtroppo, questa possibilità ci è stata negata. Lo stesso impegno che avremmo messo nell’amministrazione Chiavetta, lo metteremo adesso, nella fase che sta per iniziare, dando vita a un continuo ascolto dei cittadini, facendoci portavoce e megafoni delle loro istanze, all’unico scopo di rendere migliore il territorio».

«Il programma serio, concreto, fattibile e di rilancio di Orbetello a cui avevamo lavorato ci vedrà nei prossimi mesi e anni impegnati in prima linea – continua Chiavetta -. L’unico programma concreto e credibile – a nostro giudizio, ovviamente – era il nostro. Avremmo rilanciato Albinia con la darsena porto, avremmo dato la giusta dignità alla località Topaie, avremmo sviluppato le Terme dell’Osa, ci saremmo adoperati per una bonifica vera della Sitoco, mettendo al primo posto la salute dei cittadini, così come avremmo messo in atto politiche ambientali lungimiranti e ambiziose e posto al centro sanità e sociale. Saremmo stati imparziali e non avremmo fatto prevalere gli interessi di pochi su quelli dell’intera comunità».

«Queste proposte programmatiche innovative e di sviluppo di Orbetello non le rivediamo in nessuno dei due programmi elettorali rimasti in campo – aggiunge -. In una realtà come Orbetello, un Comune al di sotto dei 15.000 abitanti, oggi, nel 2021, non è una questione di destra e sinistra, è una questione di persone. I vecchi schemi non ci appartengono né ci caratterizzano o caratterizzeranno. Continueremo a parlare di programmi e progetti. E lo faremo sia con la futura maggioranza che con la futura opposizione. Ma questo avverrà solo dopo le elezioni».

«Al momento – conclude -, democraticamente, auguriamo buon voto a entrambe le forze in campo e sempre altrettanto democraticamente scegliamo con consapevolezza di non votare per nessuna delle due alternative parimenti negative per il futuro di Orbetello. Buon voto a tutti. Viva Orbetello futura».