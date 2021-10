Brindisi, cene e feste: ciao campagna elettorale, ora tocca alle urne. TUTTE LE FOTO

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Speciale Elezioni: come si vota, tutte le informazioni" su Spreaker.



GROSSETO - Si chiude alla mezzanotte di stasera una delle più lunghe campagne elettorali più lunghe della storia recente della Repubblica. Il voto, posticipato da maggio a ottobre, ha dilatato di molti mesi la corsa dei candidati moltiplicando iniziative, incontri, manifesti, apertivi e cene. Fino a stasera quando, soprattuto nella competizione più attesa, quella del capoluogo maremmano, tutti i candidati sindaco, sostenuti dagli aspiranti consiglieri, hanno prodotto l'ultimo sforzo.

Noi siamo andati in giro per la città, a partire dal primo pomeriggio per raccontarvi, queste ultime ore di campagna elettorale che abbiamo voluto fissare nelle foto che trovate nelle gallery.

Dario Bibbiani ha chiuso la campagna elettorale oggi pomeriggio con un volantinaggio sul corso di Grosseto «per parlare con gli elettori e i commercianti».

Marcello Campomori non ha fatto una vera e propria chiusura. L'ultimo appuntamento è stato quello di oggi a Batignano dove è stato chiuso il tour delle frazioni e dei quartieri iniziato un mese fa. «Siamo gli unici ad averle girate tutte».

Leonardo Culicchi ha chiuso la campagna elettorale in piazza Dante, a Grosseto, con l'evento “Tutti con Leo”. Sono stati allestiti tavolini e c'è stata una cena seduti. «Abbiamo scelto di chiudere la campagna in piazza, in mezzo alla gente e alla città».

Matteo Di Fiore ha chiudo la campagna elettorale con un aperitivo al bar Latino alle 19 e un comizio in piazza San Francesco con il sindacalista ex presidente Fiom Giorgio Cremaschi.

Emanuele Perugini ha incontrato elettori e candidati al Nord est per un aperitivo e ha servito lui lo spumante per il brindisi.

Valerio Pizzuti ha incontrato gli elettori al gazebo elettorale in piazza Rosselli per un aperitivo insieme ai candidati.

Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha chiuso la campagna elettorale alla Cavallerizza. «Durante la serata, insieme ai cittadini abbiamo ripercorso gli ultimi anni vissuti insieme, le grandi conquiste, i progetti che hanno visto la luce, le battaglie vinte. Abbiamo scelto la Cavallerizza perché rappresenta l'anello di congiunzione tra quanto è stato fatto e quanto faremo in futuro».

Carlo Vivarelli ha chiuso la campagna elettorale in piazza San Francesco giovedì 30 settembre. «Come la volta scorsa un incontro in cui ho illustrato il mio programma agli elettori».

Alla mezzanotte di stasera scatterà il famigerato "silenzio elettorale" e da allora ci sarà, a parte la parentesi dei social dove ancora tutto è un far west, spazio soltanto per il responso delle urne. Si vota domenica 3 e lunedì 4 ottobre (qui trovate tutto quello che c'è da sapere: link) e fino ad allora si dovrà aspettare.

L'appuntamento per tutti è a partire dalle 15 di lunedì 4 ottobre con la #maratonagiunco: un lunga diretta con la squadra de IlGiunco.net per sapere tutto sul voto in Maremma. Da subito però abbiamo già attivato la nostra diretta live per seguire il voto dai seggi fino allo spoglio con i primi dati dell'affluenza.

