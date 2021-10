Asl risponde alla lettrice sulla Guardia medica: «Nessuna urgenza»

GROSSETO – «Nessun carattere di urgenza» così la Asl risponde alla lettrice che lamentava il fatto che la Guardia medica non avesse voluto prescrivere i farmaci salvavita.

«In riferimento all’evento riportato dalla signora, la direzione di zona precisa che l’accesso alla sede del servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica) è previsto fino alle 22, dopo di che è il medico di turno che caso per caso valuta la possibilità di recarsi a domicilio» afferma la Asl.

«Nel caso in questione, la dottoressa in servizio in quel momento, contattata telefonicamente, non ha rilevato nessun carattere di urgenza, dal momento che, sebbene i farmaci fossero scaduti da dieci giorni, data la patologia del congiunto ed essendo, secondo quanto affermato, farmaci salvavita, la signora era in possesso di un piano terapeutico prescritto dallo specialista, proprio per assicurare copertura continua nel tempo e che le avrebbe permesso facilmente di reperirli».

«Infatti, dopo aver contattato la continuità assistenziale e aver chiamato il 118, come indicato la signora si è recata in farmacia dove ha potuto in effetti ritirare il medicinale necessario. Lo stato di preoccupazione della signora è comprensibile, ma in questi casi è importante capire chi è il giusto referente per arrivare quanto prima alla risoluzione ottimale del problema, evitando inutili incomprensioni – prosegue la Asl -. Si ricorda che per segnalazioni e informazioni è sempre utile rivolgersi all’URP – Ufficio relazioni con il pubblico aziendale che prenderà in carico il problema, fornendo una risposta esaustiva al cittadino in tempo utile».