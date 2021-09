Vivere Capalbio: «Per le politiche amministrative e di gestione dei prossimi anni occorre un ufficio sul Pnrr»

GROSSETO – «Per le politiche amministrative e di gestione dei prossimi anni occorre un ufficio sul Pnrr. Questa è la proposta del nostro candidato sindaco Alessio Teodoli e della nostra lista per reperire finanziamenti comunitari e per non lasciarsi sfuggire le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza». Queste le parole della nota di Vivere Capalbio che sostiene la candidatura a sindaco di Alessio Teodoli.

«Uno dei primissimi impegni della nuova Amministrazione sarà l’istituzione di un “Ufficio PNRR”, anche valutando la collaborazione con altri Enti, che servirà a reperire finanziamenti comunitari ed a non lasciarsi sfuggire le opportunità offerte dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Per questo motivo, già dai primi mesi dopo le elezioni, dovrà partire questa procedura, per la costituzione di un ufficio esclusivamente dedicato all’individuazione e al reperimento di fonti di finanziamento per i progetti che intendiamo portare avanti».

«Un team di competenze che avrà quali obiettivi la presentazione di progetti e di attingere ai finanziamenti europei, nazionali e regionali. Il piano nazionale di ripresa e resilienza è un’opportunità che Capalbio come il resto dei comuni d’Italia non può e non deve vedersi sfumare».

«Come noto la normativa nazionale sul PNRR si fonda su tre assi: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Obiettivi che sono riscontrabili all’interno del nostro programma elettorale per costruire una Capalbio ancora più “green” e vivibile, dove ci sia spazio per la mobilità sostenibile, per la valorizzazione del ciclo dei rifiuti, per scuole più attrezzate, per percorsi di coesione sociale, per la riqualificazione urbana di Capalbio capoluogo, Borgo Carige, Torba, Capalbio Scalo, le frazioni piu’ piccole ed i centri rurali, per lo sport e il turismo».