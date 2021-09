“Timidamente Naif”: una poesia per Gigi

GROSSETO – Una poesia per Gigi. L’ha scritta Stefano Mauri e l’ha dedicata a Luigi Ambrosio, il grossetano di 41 anni recentemente scomparso.

Timidamente Naif

(A Gigi Ambrosio: che è un peccato morire, ma chi lascia un’emozione di se, in fondo non muore mai)

Quell’aria

Un po’ così

Timidamente naif,

Appassionatamente Dandy

E attenta, curiosa

All’oggi, al domani

Ma pure al passato,

Con quello sguardo

Attento, intelligente

Che sapeva scavare,

Andare oltre:

Per puntare al cuore;

Timidamente naif, già.

Su un campo di calcio

Dietro al bancone del Ricasoli,

Creando arte

A Grosseto, in Maremma

Ovunque, soprattutto

Portando amore

Perché innanzitutto

Veramente naif

Gigi era denso

In un mondo fluido,

Con quell’aria fanciulla

Beh, sapeva osare

Sinceramente voleva creare,

Appassionato, illuminato

Sperava di emozionare,

Profumava di mare

Lui che ora

Sereno, realizzato

Finalmente è in serie A

Stefano Mauri