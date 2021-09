Strada Cipressino, Termine: «Lavori finanziati dai Comuni, da Vivarelli Colonna il solito teatrino»

GROSSETO – “Le infrastrutture, fortunatamente, hanno un valore che travalica il presente. La strada del Cipressino ha origini antiche, è figlia di un progetto di risanamento e sviluppo della Maremma che ci ha accompagnato fino ai giorni nostri e proseguirà in futuro. Brevi considerazioni che collocano il teatrino di Antonfrancesco Vivarelli Colonna nel giusto tempo e dimensione”, a dirlo è Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd.

Leggi anche viabilità Strada del Cipressino: conclusi gli interventi di messa in sicurezza

“La sua corsa a essere protagonista, unico e solitario, dell’inaugurazione dei recenti lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Cipressino – prosegue – definisce lo spessore istituzionale inconsistente del sindaco di Grosseto e presidente della Provincia. Il primo lotto dei lavori, oggetto di cerimonia, non è che una parte dell’opera più complessiva resa possibile grazie alle risorse che i comuni geotermici (in larga parte nemmeno dell’Amiata) hanno deciso di devolvere per finanziarne i lavori”.

“Sono convinto che Antonfrancesco Vivarelli Colonna nella sua ‘ansia da prestazione elettorale’ si reputi furbo non riconoscendo il merito esclusivo dei Comuni, e che sia voluto il grave sgarbo verso le istituzioni e le comunità che rappresentano – va avanti Termine -. Sappia (ma lo sa bene) che il denaro investito dai Comuni nel Cipressino è stato tolto da altre finalità pubbliche ritenendo la strada una priorità, un valore trasversale per la vita e l’economia dell’Amiata e dell’intera provincia di Grosseto”.

“Vivarelli Colonna è prepotente? Arrogante? O semplicemente un superficiale che dopo cinque anni crede che governare la cosa pubblica corrisponda esclusivamente alla valorizzazione della sua persona? I Comuni hanno agito guardando al futuro di tutti, Vivarelli Colonna guardando solo al suo futuro immediato. Il Cipressino grazie a tutti i comuni geotermici resterà anche oltre Vivarelli Colonna, pessimo presidente della Provincia, e, come sempre, la strada renderà possibile il movimento delle persone anche quando, spero presto, dimenticheremo questa parentesi triste per la politica locale che si chiama Vivarelli Colona”, conclude Termine.