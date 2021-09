Salvataggi in mare, oggi le premiazioni. «Siamo orgogliosi di voi»

ORBETELLO – Consegnati oggi i riconoscimenti ai bagnini Lorenzo Goracci e Luca Pucci e all’assistente capo della Polizia di stato Fabio Bernabei per i salvataggi effettuati l’1 agosto sulla spiaggia di Albinia (Orbetello).

“Sono davvero orgoglioso di poter premiare queste persone che in un momento di estremo pericolo hanno messo a repentaglio la loro vita per salvarne altre. Questo è il profondo senso delle istituzioni che a noi piace ed è ancor più bello vedere una persona in divisa che, libera dal servizio ed in vacanza, non ha esitato a tuffarsi nel mare in tempesta insieme ai bagnini portando in salvo alcuni bagnanti”, ha detto Ivan Poccia, consigliere al demanio diportismo e mobilità sostenibile.

Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco Andrea Casamenti e la vicesindaco Chiara Piccini, nonché la Capitaneria di porto di Orbetello che ha ringraziato “per il gesto eroico significando come questo lavoro sia di vitale importanza per la sicurezza dei bagnanti”.

“Orbetello è orgogliosa di voi”, ha concluso Poccia.