Fuori strada in curva: due persone ferite

GRILLI – Incidente pochi minuti fa alle porte del centro abitato di Grilli nel comune di Gavorrano.

Un’auto, per cause ancora da stabilire, è uscita di strada mentre stava percorrendo la provinciale “Vecchia Aurelia” in prossimità di una curva.

Nell’auto si trovavano due persone anziane. Sul posto è intervento l’elisoccorso Pegaso insieme agli operatori della medicina d’emergenza e i vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo che si trovava alla guida dell’auto avrebbe accusato un malore.

Al momento non si conoscono le condizioni di salute delle due persone rimaste coinvolte nell’incidente.