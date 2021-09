Tennis Uisp, vittoria punto a punto per Pulvirenti su Capannelli

GROSSETO – Chiara Pulvirenti ha vinto il secondo torneo di tennis rodeo Uisp. Negli impianti di viale Europa si sono affrontate le allieve che partecipano ai corsi organizzati dal comitato di Grosseto, seguite dai maestri Ezio Scali e Vincenzo Spadafina, con la formula open (senza limiti di età).

Sono state partite molto intense e combattute, a conferma del buon livello raggiunto dalle atlete, che hanno lottato con la formula dei due set a 4 game con il killer point sul 40-40, con eventuale terzo set che prevede un tie break di 10 punti. Chiara in finale ha sconfitto Carlotta Capannelli, dopo un match punto a punto: 3-5, 4-2, 10-6. In semifinale sono arrivate anche Yasmin Charabi e Rosaria Ceravolo.

Nel tabellone B Cinzia Ciacci l’ha spuntata per 4-2, 5-3 su Serena Borelli. In semifinale anche Alice Camarri e Caterina Guerrini.

Nel torneo rodeo esibizione di doppio maschile affermazione di Leonardo Bellini e Gabriele Guerri che si sono imposti per 4-2, 3-5, 4-1 su Franesco Capannini e Tiziano Vergari. Hanno raggiunto le semifinali anche Giovanni-Stefano Ferrari e Leonardo Bellini-Gabriele Guerri.