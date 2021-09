Strada del Cipressino: conclusi gli interventi di messa in sicurezza

CASTEL DEL PIANO – “Un lungo tratto della strada del Cipressino è ora in sicurezza grazie alla nuova variante sul tratto dell’intersezione con la strada provinciale di collegamento alla località Monticello Amiata e le zone dell’entroterra del Comune di Cinigiano, andando a riqualificare un tratto di strada che prima era ad alto rischio di incidentalità”, spiega il presidente della Provincia di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

I lavori strutturali, per un valore totale di 2,2 milioni di euro, hanno riguardato nello specifico il tratto di strada dal km 20+000 al km 21+000 circa nel Comune di Castel del Piano in località Casalino in prossimità del bivio per Monticello Amiata.

“Sono state eliminate le curve strette e i cambi di pendenza più pericolosi presenti sul tratto – prosegue -, agendo per migliorare le condizioni stradali, specialmente in inverno in presenza di ghiaccio sulla corsia. Si è poi provveduto alla sostituzione del manto bituminoso e alla relativa apposizione di una nuova segnaletica stradale, oltre che ad interventi importanti sulla regimazione delle acque”.

“Si tratta di un intervento cruciale su un’arteria di collegamento tra la costa e l’entroterra del comprensorio amiatino che durante tutto l’anno è interessato da un alto flusso di traffico”, conclude Vivarelli Colonna.