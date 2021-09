Sinistra Italiana: «Noi stiamo con Della Santina. Il silenzio del Pd orbetellano è allucinante»

ORBETELLO – “Finalmente, anche se molto in ritardo, il Pd provinciale prende una posizione contrapposta rispetto alle indicazioni che quel partito a livello orbetellano ha dato e sta purtroppo continuando a dare sulle elezioni in Laguna.”

Inizia così la nota di Sinistra Italiana Grosseto.

“Il Pd di Orbetello – prosegue – infatti ha dichiarato la propria equidistanza tra Alternativa Orbetello, la lista progressista guidata da Paola Della Santina, e la lista di destra guidata dall’attuale sindaco Casamenti, non dando alcuna indicazione di voto.”

“Il Segretario provinciale del Pd invece ha affermato che il suo partito è alternativo alla destra e chiama Sinistra Italiana ad esprimersi su elementi programmatici.”

“Vogliamo ricordare a Termine – prosegue Sinistra Italiana Grosseto – che se è stato bloccato il progetto Sat dell’autostrada che Matteoli, Di Vincenzo e Casamenti volevano costruire “sopra” Orbetello, se ad Orbetello è arrivata finalmente una scuola professionale ad indirizzo Enogastronomico-Alberghiero, se il Baccarini non è stato ceduto ad una università telematica privata dalla giunta dove c’era anche Casamenti, se è stato modificato il piano portuale del porto di Talamone che prevedeva una clamorosa colata di cemento, il merito è anche di quel centrosinistra di qualche anno fa a guida Pd-Sinistra che governava l’amministrazione provinciale.”

“Su quella scia abbiamo provato a costruire un’alleanza anche ad Orbetello, come ovunque del resto, saltata per veti inaccettabili posti proprio per non ripetere quell’esperienza positiva.”

“Come noto – continua – il nostro contributo programmatico alla lista esclusa ha riguardato proprio la parte infrastrutturale e su quello il nostro programma è chiarissimo.”

“Tutto ciò che nel programma della lista esclusa riguardava l’inclusione sociale, la lotta alle disuguaglianze, lo sviluppo inclusivo, la mobilità integrata e sostenibile, è stato da noi condiviso.”

“Purtroppo a quel programma – sottolinea Sinistra Italiana Grosseto – una parte della coalizione della lista esclusa non ha voluto dare gambe e la nostra presenza dava troppo fastidio ad alcuni.”

“Oggi il quadro è cambiato: l’entusiasmo per Alternativa Orbetello è cresciuto moltissimo e tanti cittadini percepiscono la possibilità di un cambiamento epocale per Orbetello dove finalmente l’amministrazione si occuperà di tutti, a partire da chi è più in difficoltà, senza privilegiare qualcuno, dove l’attenzione sarà per la salute ed i lavoro di tanti, non per gli interessi di pochi.”

“Dove ambiente e cultura – sostiene – saranno gli assi su cui costruiremo la Orbetello del futuro confrontandoci con tutti.”

“Il PD, come tutti gli altri soggetti politici tipo il M5s, sono nella piena condizioni di sostenere questa voglia di cambiamento ed è allucinante che ancora non l’abbiano fatto.”

“Lo dichiarino – conclude Sinistra Italiana Grosseto – e lo mettano in pratica, a meno che non vogliano che i propri elettori siano rappresentati da Lega e Fratelli d’Italia.”