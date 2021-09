Sei campionati e voglia di far bene per il Circolo Pattinatori, Osti: «Sognando assieme, le cose si realizzano»

GROSSETO – Un martedì particolare per il Circolo Pattinatori Grosseto 1951. Alla presenza del sindaco Vivarelli Colonna dell’assessore Fabrizio Rossi e della delegata provinciale del Coni Elisabetta Teodosio, è stata presentata una stagione che fin da adesso si presenta particolarmente impegnativa, con sei campionati federali, compreso il torneo di serie A2, al quale la società biancorossa è approdata grazie alla vittoria del torneo di serie B con una squadra composta dai giovani del vivaio che iniziarono la loro avventura ormai una dozzina di anni fa, dopo la rifondazione del sodalizio.

Nel centro sportivo di via Mercurio si sono ritrovati tutti gli atleti, dai bambini dell’avviamento alla prima squadra che sabato prossimo debutterà in serie A1 contro il Trissino, felice di appartenere ad una grande famiglia e di indossare la maglia biancorossa. E’ una bella giornata di festa (alla quale hanno partecipato sponsor e appassionati), in un ambiente riqualificato, la casa che il C.P. Grosseto ha aspettato per sessantotto lunghi anni e che nel 2019 è diventata realtà.

«Sono onorato e felice – ha detto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – di essere qui con voi e di vedere tanti giovani, in un contesto così rinnovato e qualificato. L’amministrazione ha messo del suo, ma ha solo svolto il suo lavoro istituzionale. Avere seguito i vostri successi e sapere che siete proiettati verso un futuro roseo mi riempie di orgoglio. Noi saremo con voi, affinché la nostra città possa avere al di fuori dei suoi confini un ruolo di primo piano. Dietro questi successi c’è tanto lavoro, tanto sacrificio, tanta disciplina, ma c’è anche tanta collegialità, tanto spirito di squadra, ma anche grazie al lavoro del presidente di una società che sta festeggiando i settanta anni vita».

«Settanta anni – ha sottolineato Fabrizio Rossi – è un traguardo di non poco conto per una società che ha trovato la sua casa, è tornata nella massima serie dopo quaranta anni di assenza e non è finita qui. Ricordatevi solo che c’è una maglia da onorare e una città da rendere felice».

«Il Circolo Pattinatori è una delle eccellenze cittadine – ha detto Elisabetta Teodosio – e per il Coni è una grande soddisfazione avere questa realtà nel nostro territorio che si sviluppa grazie al lavoro fatto sul territorio, grazie all’amministrazione che ha creduto che lo sport possa essere una attività di sviluppo e che a 360 gradi ricopre tanti settori. Come Coni non possono che darvi tutto il sostegno della delegazione di Grosseto ma della rappresenta regionale. Siamo a disposizione per tutto ciò che possiate aver bisogno. Vi auguro i migliori successi».

Il presidente onorario Roberto Guerrini ha sottolineato che «è una grande soddisfazione vedere tutti questi atleti radunati intorno alla pista di via Mercurio. Io ho iniziato questo sport tanti tanti anni fa e abbiamo sempre sofferto di non avere una casa nostra, siamo stati stati costretti a giocare a Castiglione a Follonica, sempre in trasferta. Finalmente oggi, grazie all’intervento del sindaco e dell’amministrazione comunale e grazie al presidente Stefano Osti che ha fatto un grande lavoro, abbiamo una casa nostra e non è poco. Adesso sta a voi dimostrare che questa casa è degna di noi».

Il saluto conclusivo è stato quello del presidente Stefano Osti: «Ringrazio il sindaco e l’assessore Rossi: la loro presenza non è solo occasionale, ma è costante al nostro fianco e sono certo lo sarà per molto molto tempo. Due anni fa abbiamo avuto la concessione, le chiavi, si stava realizzando un sogno e devo dire che io sognato una giornata come questa, nella quale ci prepariamo al secondo campionato di serie A1 consecutivo; è una cosa importantissima alla quale teniamo molto. Quando uno sogna da solo è un sognatore visionario, se tutti insieme sogniamo qualcosa d’importante le cose si realizzano e questo è l’invito che voglio fare a tutti: sogniamo una cosa grande e io mi auguro che possiamo divertirci e raggiungere grandi obiettivi».