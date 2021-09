Sabato sera una messa per chi sarà impegnato ai seggi

GROSSETO – Per favorire la possibilità di partecipare alla Messa per quanti saranno impegnati – come presidenti, segretari o scrutatori – nei seggi elettorali, la Diocesi ha pensato di prevedere un’apposita celebrazione in orario adatto a consentire la partecipazione.

La Messa sarà celebrata sabato 2 ottobre alle 21.30 nella chiesa del Cottolengo (via Scansanese). La celebrazione sarà presieduta da don Paolo Gentili, vicario generale della Diocesi.

È un servizio che viene dato a quanti svolgono un importante compito per garantire il corretto esercizio democratico del voto.