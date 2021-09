“Posatore di serramenti”: un corso ed esame per ottenere la qualifica

GROSSETO – La posa di serramenti richiede una serie di qualifiche necessarie per eseguire il lavoro in modo preciso e professionale. Si tratta di competenze fondamentali per garantire che le prestazioni dichiarate dal fabbricante del serramento siano, effettivamente, quelle che si riscontrano in opera. Per venire incontro alle esigenze delle imprese del settore, Cna Servizi, l’agenzia formativa di CNA Grosseto, organizza in collaborazione con il Consorzio Legno Legno un corso ed esame per ottenere la qualifica professionale di installatore di serramenti esterni.

Il corso, che si terrà in modalità a distanza, è in programma per il 26, 27 e 28 ottobre, mentre l’esame per ottenere la qualifica si terrà il 16 novembre.

I contenuti del corso sono conformi alla norma UNI 11673-2:2019 e il percorso formativo è valido per il livello IV Caposquadra (a copertura dei livelli II e III: Installatore Junior e Senior).

Tra i temi trattati l’analisi di casi reali d’installazione e relative prestazioni dei sistemi di posa, dei materiali innovativi impiegati per il fissaggio e le sigillature perimetrali, dei sistemi tradizionali di posa in opera e la posa nella ristrutturazione/riqualificazione, delle esperienze di prove di laboratorio per l’installazione di serramenti e dei risultati delle prove tecniche di cantiere.

La certificazione è fondamentale anche per eseguire gli interventi richiesti per il Superbonus al 110%. Inoltre, è possibile ottenere finanziamenti per sostenere le spese di partecipazione al corso.