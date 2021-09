PITIGLIANO – Il Comune di Pitigliano inaugura la nuova piscina comunale nel corso della cerimonia all’aperto in programma domenica 3 ottobre, alle ore 11, in località Valle Orientina dove si trova la struttura.

I cittadini che lo desiderano potranno partecipare all’evento nel corso del quale interverranno il sindaco Giovanni Gentili, e il vicesindaco con delega allo Sport, Paolo Mastracca.

Dopo il taglio del nastro è possibile visitare la struttura in piccoli gruppi di persone nel rispetto della normativa anticovid.

La piscina comunale di Pitigliano è uno dei lavori più attesi dalla popolazione locale. La struttura era stata chiusa da diverso tempo per problemi di manutenzione. Il sindaco Giovanni Gentili dall’inizio del mandato si è impegnato per trovare le risorse necessarie a portare a termine i lavori. I tempi per riaprire il centro si sono dilatati di un anno, per via dell’emergenza sanitaria, ma finalmente la struttura è tornata di nuovo fruibile.