Messa in sicurezza di via Aurelia Nord: al via i lavori. Attenzione alla viabilità

GROSSETO – Al via i lavori per la messa in sicurezza di via Aurelia Nord, nel tratto compreso tra l’inizio del centro urbano in località Rugginosa e il distributore di carburanti in prossimità del sottopasso ferroviario di Barbanella.

Da domani e fino alla fine del cantiere, entro il 10 novembre, dalle 8 alle 17 esclusi sabato, domenica e festivi prestare attenzione alle modifiche al traffico: verranno infatti istituiti sensi unici alternati, direzioni obbligatorie, restringimenti di carreggiata e divieti di transito, in base alle esigenze dei lavori, nelle vie comprese nell’area di intervento.

Sulla home page del sito del Comune di Grosseto è possibile consultare l’ordinanza nel dettaglio (questo il link: https://new.comune.grosseto.it/web/comunicati/al-via-i-lavori-per-la-messa-in-sicurezza-di-via-aurelia-nord/)