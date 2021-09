GROSSETO – «Noi ci troviamo di fronte ad una occasione che non tornerà mai più. Adesso fate il massimo. Questa è la più importante elezioni comunale della storia della Grosseto repubblica. È la verità. Quando mai in questa terra e in questo tempo ci siamo trovati a gestire tutte risorse come quelle del Pnrr. Nei prossimi cinque sei anni ci sarà un’occasione unica di risposta rispetto alle tante questioni aperte». È questo il messaggio che Enrico Letta, segretario del Partito democratico ha affidato questa sera ad una gremita piazza San Francesco.

Letta è arrivato a Grosseto per tirare la volata a Leonardo Culicchi, candidato sindaco del centrosinistra e del Movimento 5 stelle, a pochi giorni dal voto e ha chiesto a tutti il massimo impegno. «Date il massimo in questi ultimi giorni e poi anche nei successivi 14 – ha detto – perché l’occasione, ripeto, è unica».

«Voi avete due possibilità – ha spiegato -: una è quella di cogliere questa occasione e una è quella di non coglierla; per non coglierla bisogna scegliere la continuità, per coglierla invece è necessario scegliere Leonardo sindaco».

Il riferimento è a Culicchi che parla con la piazza prima di Lette e che dialoga con il segretario provinciale Giacomo Termine e con la giornalista Clelia Pettini.

All’arrivo in piazza Letta ha incontrato e salutato con affetto anche Lorella Ronconi, da anni impegnata per l’affermazione dei diritti dei più deboli.

Tanta gente in piazza tra bandiere e applausi e un ritrovato entusiasmo per il popolo del centrosinistra a cui Letta ha chiesto un ultimo sforzo prima del voto del 3 e del 4 ottobre.