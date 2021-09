Dionisi sulla seduta del Consiglio: «Respinte le mie mozioni su Saturnia»

MANCIANO – “Credo che la maggioranza non abbia destinato le adeguate risorse finanziarie del proprio Bilancio, oltre quelle pervenute dal governo, alle necessità prioritarie delle attività economiche del territorio e dei singoli cittadini”, a dirlo il consigliere di minoranza Fiorenzo Dionisi commentando la seduta di ieri del Consiglio comunale, dove è stato anche approvato il bilancio consolidato 2020.

“Pur riconoscendo che i ristori iniziali – prosegue – hanno dato un minimo di sollievo al dramma della pandemia, ora credo che sia necessario creare un “fondo” per sostenere direttamente o indirettamente la necessaria liquidità perduta, selezionando gli interventi sulla base delle reali perdite di fatturato. In merito, ricordo di aver più volte proposto alla maggioranza un dettagliato progetto da mettere in atto”.

“Per quanto riguarda gli investimenti strutturali – va avanti Dionisi commentando la seduta -, gli interventi di manutenzione e il “decoro”, a mio avviso la maggioranza non ha un progetto e una visione generale, in quanto rincorre le problematiche invece di anticiparle. Non è stata infatti attivata una attività di ascolto e di confronto con in cittadini, come da impegno del programma elettorale”.

“Infine – conclude Dionisi -, con voto contrario della maggioranza, sono state respinte le mozioni da me presentate, che avrebbero dato una risposta strutturale a tre importati problematiche della frazione di Saturnia, con una implementazione di risorse aggiuntive al Bilancio comunale: 1) Bando Regione Toscana per assegnazione contributi per interventi di rigenerazione urbana, da utilizzare per riqualificare e realizzare piccolo spogliatoio nella zona adiacente il campetto polivalente a Saturnia; 2) Bando Regione Toscana per assegnazione contributi per interventi destinati a parcheggi pubblici al fine di completare l’assegnazione dell’area sosta Camper a Saturnia; 3) intervento di riqualificazione del giardino adiacente l’edificio scolastico a Saturnia, con un intervento strutturale che riguarda anche la vasca vuota”.