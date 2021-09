Campionati di società, due belle vittorie per i giovani dell’Atletica Grosseto

GROSSETO – Bella trasferta per i giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema a Firenze, nella finale B dei campionati italiani di società allievi. La squadra biancorossa, inserita nel gruppo Tirreno, conquista due brillanti vittorie. Nei 5000 di marcia festeggia il successo Tommaso Iori, che domina la gara in 23’45″38. Colpaccio dei velocisti nella staffetta 4×100 metri con Davide Chiodo, Matteo Liberatore, Romeo Monaci e Gabriele Giacomelli, autori di un trionfo esaltante. Il quartetto maremmano si impone correndo in un ottimo 44″09 nella prima serie, poi nessun team avversario riesce a fare meglio e così i grossetani si aggiudicano la gara.

Anche a livello individuale si conferma protagonista Romeo Monaci, splendido secondo nei 100 ostacoli in 15″11 (con vento contrario di -1.0) e quarto nel getto del peso con quasi mezzo metro di progresso fino a 13.12. Quarta anche la staffetta 4×400 composta da Matteo Liberatore, Mirko Contini, Leonardo Bernazzi e Davide Chiodo in 3’46″90. Si migliora nei 400 ostacoli Luca Germelli, quinto con 1’01″83 togliendo quasi due secondi al proprio limite, mentre nei 400 chiude dodicesimo in 57″29. Nel disco è settimo Rocco Leonardo Macis che lancia a 25.93 con il record personale incrementato di oltre mezzo metro. Ottavo posto nei 200 per Matteo Liberatore, al suo primato di 23″76, e nel triplo con 12.25 per Daniele Bardelli che si piazza undicesimo nel lungo atterrando a 5.34.

Nel mezzofondo Mirko Contini finisce nono nei 1500 con 4’47″60 e decimo sugli 800 in 2’17″13, invece nei 100 cresce Gabriele Giacomelli, decimo in 11″90, e nel giavellotto viene schierato Lorenzo Iozia, dodicesimo con 14.22. La classifica finale vede al dodicesimo posto i biancorossi, in parte condizionati dalle assenze degli infortunati Alessandro Galatolo e Tommaso Bologni, ma con una formazione promettente che comprende molti atleti classe 2005 e quindi al primo anno della categoria under 18, nella quale potranno ben figurare anche durante la prossima stagione.