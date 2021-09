amministrative2021, Marchi: «Pronto il progetto per il nuovo parcheggio all’Orto del Santini»

SCANSANO – «Per accogliere al meglio i turisti e servire i residenti servono anche posti auto. Per questo l’amministrazione Marchi ha deciso da tempo di realizzare un nuovo parcheggio nel cuore di Scansano, nell’area conosciuta come l’Orto del Santini, e il progetto è pronto».

Sono queste le parole di Francesco Marchi, candidato sindaco di Scansano.

«Appena abbiamo potuto – spiega Marchi – abbiamo iniziato a progettare un nuovo spazio per i veicoli nel centro urbano capoluogo. Il progetto esecutivo è già pronto e sono stati compiuti tutti i passaggi con la Cassa depositi e prestiti per ottenere il mutuo necessario a finanziare i lavori. Manca solo l’ultimo atto per l’erogazione del finanziamento. Abbiamo ritenuto per correttezza di interrompere l’iter a causa delle imminenti elezioni, ma il piano c’è, è fattibile e risolverà una delle criticità di Scansano, la mancanza di posti auto. Il progetto non andrà a compromettere il paesaggio ma aumenterà comunque il numero dei parcheggi a disposizione. Se saremo eletti, concluderemo l’iter e daremo avvio ai lavori: l’apertura del cantiere è uno degli obiettivi che vogliamo raggiungere subito dopo l’inizio del secondo mandato. È questa la differenza con gli altri candidati: non ipotesi o promesse, ma fatti».