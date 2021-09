Verso una nuova vita per l’ex colonia di Marina: “Water World” si aggiudica la concessione

MARINA DI GROSSETO – Water world Asd è il soggetto che si è aggiudicato in via provvisoria la concessione demaniale dell’edificio ex colonia San Rocco e dell’antistante porzione di arenile a Marina di Grosseto.

Una volta aggiudicato in maniera definitiva, sarà possibile iniziare così un percorso di riqualificazione e valorizzazione dell’area dell’ex Colonia, da tempo oggetto di forte degrado.

L’amministrazione comunale ha da tempo voluto avviare procedure idonee a garantire l’accesso di potenziali investitori sul litorale: da qui è nato il bando che concedeva le due aree per lo sviluppo di attività con finalità turistico-ricreativa.

L’obiettivo prioritario della procedura è stato quello di rilanciare l’offerta balneare della frazione con attività qualificanti e diversificate sulle spiagge, in particolare promuovendo lo sviluppo delle pratiche sportive legate al mare e all’arenile.

Per procedere all’aggiudicazione definitiva i prossimi step riguardano l’accertamento dei requisiti previsti per l’aggiudicazione con verifica delle capacità a contrarre del soggetto offerente.