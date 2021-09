Tour dei comuni: il camper dei vaccini fa tappa a Montieri

MONTIERI – Offrire una occasione in più per fare la vaccinazione anti Covid 19 andando direttamente nei luoghi vicino alle persone. E’ questo l’obiettivo dei camper vaccinali che durante tutto il mese di settembre hanno fatto sosta nei comuni e davanti alle scuole.

L’ultimo appuntamento di settembre nei comuni è per giovedì 30 a Montieri quando il camper sarà parcheggiato davanti al distretto sanitario, via Guarnelluccia 1, dalle 8.30 alle 13.

La vaccinazione è ad ingresso libero per tutti i cittadini che ancora non hanno ricevuto la prima o la seconda dose, dai 12 anni in su e il vaccino disponibile è il Pfizer. Sarà possibile anche la prenotazione telefonica tramite Cup chiamando il numero di riferimento 800500483 da fisso e 0564972191 da cellulare, attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18. I minori dovranno presentarsi con la tessera sanitaria, il modulo del consenso firmato e accompagnati da entrambi i genitori, oppure da uno solo con apposita delega.

Saranno presenti medici, infermieri e personale amministrativo della Asl Toscana sud est e il percorso vaccinale si articolerà in spazi per l’accettazione, interno camper per la somministrazione e area per osservazione post-vaccino.

Il camper “Bottega della salute mobile” è stato messo a disposizione dal Coeso Società della Salute di Grosseto grazie al progetto finanziato dal Far Maremma nell’ambito del programma di sviluppo rurale (Psr) 2014 – 2020, “Reti di protezione sociale nelle zone rurali”.