Il podcast del 28 settembre – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 28 settembre 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 28 settembre 2021

Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 190 su 19.554 test di cui 7.597 tamponi molecolari e 11.957 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,97% (3,0% sulle prime diagnosi).

Ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 11. In totale in Maremma ad oggi le persone positive in carico all'Asl sono 305 mentre sono 487 quelle in quarantena per contatto stretto.

Tre ricoveri in meno: all'Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono due pazienti in terapia intensiva (come ieri) e otto nel reparto di degenza Covid (ieri 11). I ricoverati totali sono 10 (ieri 13).

Sul fronte dei vaccini in Maremma è stata superata la quota di 156mila persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 162 mila le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 5.408.000 dosi.

#amministrative2021: ultimi giorni di campagna elettorale in Maremma dove il 3 e 4 ottobre si voterà in sei comuni: Grosseto, Orbetello, Castiglione della Pescaia, Capalbio, Scansano e Roccalbegna.

Ieri è arrivata in città Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, domani invece sarà la volta del segretario del Partito democratico Enrico Letta. Ricordiamo ai nostri lettori che lunedì 4 a partire dalle 15 saremo in diretta con la #maratonagiunco per seguire tutti i risultati delle elezioni in tempo reale.