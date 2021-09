Grosseto Street Art: ecco la mappa dei capolavori dei writer. Segnalate anche voi

GROSSETO – Grosseto Street Art, alla scoperta dei murales della città e del territorio del Comune di Grosseto. IlGiunco.net lancia da oggi la Mappa con i luoghi dove sono stati realizzati i murales. L’idea è quella di valorizzare la “street art” nella nostra città e dare a possibilità di creare un percorso artistico e culturale per gli appassionati o anche per chi vuole scoprire una Grosseto diversa, quella vista dagli occhi degli artisti.

Si tratta di un progetto “work in progress” che ha bisogno anche del coinvolgimento dei lettori. In basso trovate la mappa che è interattiva: quando cliccate sulle icone viola potete vedere foto e leggere descrizione dell’opera d’arte realizzato in quel preciso luogo. Ai murales presenti noi aggiungeremo quelli che ci saranno segnalati da lettori, associazioni, artisti.

Ecco come fare una segnalazione : potete inviarci una mail all’indirizzo di posta elettronica redazione@ilgiunco.net con un testo o una foto e sopratutto con l’indirizzo relativo al luogo dove si trova il dipinto; stessa cosa è possibile farla anche con il nostro canale whatsApp al 334.5212000: anche in questo caso potete inviarci testo e foto. Siamo aperti anche a vostri suggerimenti per arricchire la mappa e renderla ancora più facile da consultare.

Ecco la mappa con tutti i riferimenti: