Incinta di sette mesi riceve la prima dose di vaccino: «Titubante, ma è la scelta giusta»

FOLLONICA – Nunzia è al settimo mese di gravidanza e questa mattina si presentata al camper dei vaccini che oggi fa tappa nell’area industriale del Casone.

Da tempo era combattuta se vaccinarsi contro il Covid-19 oppure attendere la fine della gravidanza, ma oggi si è fatta coraggio e ha deciso che per lei il rischio di contrarre il virus è maggiore rispetto alla paura di ricevere il vaccino durante la gravidanza.

«Sono un po’ titubante perché sono incinta – ammette la 27enne -. Se fossi stata “sola” l’avrei fatto molto più volentieri».

Nunzia racconta che nella sua famiglia hanno già concluso tutti il ciclo vaccinale e che lei avrebbe preferito aspettare ancora un po’, ma sua figlia ha appena iniziato l’asilo e saperla in contatto con tanti bambini è prevalsa la fiducia nella scienza per proteggere se stessa e la piccolina che porta in grembo.

«Ho una bambina di tre anni – spiega – che ha iniziato lunedì scorso la scuola materna e ho paura che possa portare a casa qualcosa e che mi posso creare dei problemi rispetto a chi è vaccinato, come il resto della mia famiglia».

Così Nunzia in questi giorni si è informato su internet e ha cercato le tappe del camper nella sua città. Questa mattina è stata la prima a ricevere il vaccino Pfizer, coccolata dal personale sanitaria che l’ha rassicurata della sua scelta.