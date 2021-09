Il podcast del 27 settembre – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 27 settembre 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, lunedì 27 settembre 2021

In apertura la cronaca. Riempie il serbatoio con gasolio agricolo: i carabinieri trovano 130 litri e spunta anche un coltello. Un uomo di 66 anni è stato denunciato dai militari della stazione di Seggiano, per ricettazione e possesso di armi od oggetti atti ad offendere.

Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 164 su 8.046 test di cui 5.139 tamponi molecolari e 2.907 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,04% (5,2% sulle prime diagnosi).

Ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 10. In totale in Maremma ad oggi le persone positive in carico all'Asl sono 308 mentre sono 452 quelle in quarantena per contatto stretto. Anche in questo caso sono numeri in diminuzione.

Stabili i ricoveri: all’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono due pazienti in terapia intensiva (come ieri) e 11 nel reparto di degenza Covid (come ieri). I ricoverati totali sono 13 (come ieri).

Sul fronte dei vaccini in Maremma è stata superata la quota di 155mila persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 162 mila le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 5.386.000 dosi.

Adesso parliamo di amministrative. Domani mattina nuovo appuntamento in diretta su su IlGiunco.net con #redazioneLive speciale candidati. In vista del voto del 3 e 4 ottobre, domani mattina alle 10 sarà ospite Antonfrancesco Vivarelli Colonna, candidato sindaco a Grosseto per il centrodestra e per le liste Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Lista Vivarelli Colonna Sindaco.