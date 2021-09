Vivere Capalbio: «Il patrimonio boschivo va protetto. Serve programmazione»

CAPALBIO – «Il gruppo Vivere Capalbio nelle linee programmatiche e nelle azioni amministrative, si porrà sempre in un’ottica di sorveglianza e prevenzione» lo affermano gli appartenenti alla lista che sostiene il candidato sindaco Alessio Teodoli parlando del patrimonio boschivo del comune.

«Il territorio di Capalbio è un territorio vasto, complesso ed in taluni casi fragile. Il patrimonio boschivo e quello agricolo sono una parte essenziale della bellezza e della ricchezza di questa terra e vanno costantemente mantenuti, conservati e tutelati. Bisogna riflettere, vigilare ed intervenire su un ecosistema così variegato per quanto a volte così fragile».

«La gestione del presidio della sicurezza deve essere gestita su vari livelli: identificazione dei rischi, pianificazione attività, predisposizione di un piano per la gestione delle emergenze. È nostra intenzione, in primis come cittadini e successivamente come Gruppo, revisionare ed adeguare il piano di sicurezza di protezione civile e istituire insieme agli organi competenti un tavolo tecnico al fine di prevenire e contenere le emergenze» prosegue la nota.

«La revisione del piano e le manutenzioni saranno frutto del lavoro di organismi competenti in modo tale da prevenire e mettere in sicurezza quelle parti del territorio oggi inaccessibili ai mezzi di soccorso. Importante a nostro avviso anche una corretta e continua informazione ai Cittadini di ciò che accade attraverso gli strumenti della moderna comunicazione ed altre forme di trasmissione informazioni che potranno essere più idonee. Nel 2021-22 la Regione Toscana per le foreste aggiungerà 25 milioni di euro ai 134 milioni già stanziati per il periodo 2014-2020. (www.toscana-notizie.it/-/agricoltura-altri-25-milioni-per-le-foreste-nell-annualità-2021-22) ed è importante ricordare in questo caso sia il progetto For.Italy