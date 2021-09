MASSA MARITTIMA – Dopo due anni di stop torna la pulizia del Lago dell’Accesa da parte di sub provenienti da tutta la Toscana. I sub si sono immersi nel lago per liberarlo dai rifiuti sommersi sul fondo. A terra altri cittadini hanno pulito le sponde e raccolto quanto riportato in superficie dai subacquei.

Sono stati utilizzati anche dei palloni di sollevamento, in modo da riuscire a portare i rifiuti più grandi fuori dal lago. I rifiuti sono stati poi portati via da 6 Toscana (foto Giorgio Paggetti).