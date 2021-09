Potere al popolo con Barocci per parlare di rifiuti e raccolta differenziata

GROSSETO – «Ieri pomeriggio insieme a Roberto Barocci e gli abitanti del quartiere Pace abbiamo affrontato il tema della difesa ambientale e degli effetti della privatizzazione dei servizi della raccolta dei rifiuti» afferma Potere al popolo.

«La relazione del Forum Ambientalista ha mostrato come l’attuale gestione dei rifiuti si regga esclusivamente sugli interessi dei gestori privati della discarica delle Strillaie e comproprietari degli inceneritori di Scarlino e Poggibonsi – afferma Matteo Di Fiore candidato sindaco di Potere al popolo -. La necessità concreta di un cambio di paradigma è nel costante aumento dei tributi per garantire il mantenimento delle quote di profitto dei privati proprietari delle discariche e degli inceneritori».

«La nostra proposta è quella di un porta a porta diffuso con tariffa puntuale, che andrebbe ad aumentare la qualità della raccolta, aumenterebbe sensibilmente la quota di differenziata, la riduzione delle tariffe e l’occupazione nella lavorazione dei rifiuti differenziati con la ripubblicizzazione dell’impianto delle Strillaie e della lavorazione delle materie prime seconde in contrapposizione all’attuale costruzione di un monopolio privato sui rifiuti».

«Ogni anno i grossetani devono 91.000 tonnelate di rifiuti indifferenziati, come stabilito dalla convenzione con le Strillaie voluta dalla giunta provinciale PD Scheggi, mai messa in dubbio dall’amministrazione della destra di Colonna. Quando parliamo di sovrapposizione tra centrodestra e centrosinistra parliamo di questo: nessuno delle due parti mette in discussione il business che i privati fanno sui rifiuti in questa città» prosegue la nota.

«Noi vogliamo una città pubblica dove il privato non possa nuocere, dove vi sia controllo pubblico e partecipato di tutti i servizi tramite comitati di quartiere e osservatori popolari. Il Comune di Grosseto deve essere amministratore pubblico per la collettività e non più subalterno agli interessi dei privati come accaduto negli ultimi decenni».