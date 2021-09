ORBETELLO – Orbetello vince l’edizione 2021 del Palio dei Tre Porti che si è disputata questa mattina a Civitavecchia e che ha visto la partecipazione dell’equipaggio di Orbetello contro quelli di Livorno, Civitavecchia, Isola del Giglio, Maiori e Minori.

Orbetello dopo aver vinto la batteria e la semifinale, si è aggiudicato anche la finale con una imbarcazione di vantaggio sull’equipaggio di Livorno, che si è piazzato al secondo posto. Terzo posto per Isola del Giglio e quarto per Maiori. Quinto posto per Civitavecchia e sesto per Minori.

L’equipaggio di Orbetello è composto da: Timoniere Sergio Ragatzu, 1 voga Andrea Santi, 2 voga Davide Banti, 3 voga Gianluca Santi, 4 voga Marco Casetta, allenati da Bruno Busonero.

«Dedichiamo la nostra vittoria – dicono i vogatori, molti dei quali anche atleti della Sco Orbetello – a Bruno Santi che ci ha lasciato questa estate e che è stato storico allenatore della Società Canottieri Orbetello e del palio di Orbetello».

«Ci auguriamo – aggiunge Gianluca Santi, terza voga del gruppo e presidente dell’associazione corsa dei barchini – che questo sia un punto di partenza per rilanciare il palio anche a Orbetello, ora che i barchini storici sono stati ristrutturati dall’ Amministrazione Comunale».

Il Palio dei tre Porti è una manifestazione organizzata dal comitato palio di Civitavecchia che si corre ogni anno e a cui possono partecipare tutti gli equipaggi della costa Tirrenica.