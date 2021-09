L’almanacco del Giunco: il 26 settembre muore Anna Magnani ed esce il primo numero di Dylan Dog

GROSSETO – Domenica 26 settembre, santi Cosma e Damiano martiri, Giornata europea delle lingue, il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 19.03. Accadeva oggi:

52 a.C. – Con la resa del capo gallo Vercingetorige, Giulio Cesare vince la battaglia di Alesia.

46 a.C. – Giulio Cesare inaugura il tempio a Venere Genitrice nel Foro di Cesare, in seguito a un voto fatto prima della battaglia di Farsalo.

1580 – Sir Francis Drake circumnaviga il globo.

1687 – Il Partenone di Atene viene parzialmente distrutto da un’esplosione causata dal bombardamento condotto dalle forze veneziane guidate da Francesco Morosini, che stavano assediando i turchi ottomani.

1777 – Truppe britanniche occupano Filadelfia durante la Rivoluzione americana.

1789 – Thomas Jefferson viene nominato come primo Segretario di Stato degli Stati Uniti; John Jay è il primo Giudice Capo della Corte Suprema degli Stati Uniti; Samuel Osgood è il primo direttore generale del servizio postale statunitense; Edmund Randolph è il primo procuratore generale degli Stati Uniti.

1810 – Un nuovo atto di successione viene adottato dal Parlamento svedese e Jean-Baptiste Jules Bernadotte diventa l’erede al trono di Svezia.

1896 – inizial il primo Congresso antimassonico internazionale a Trento.

1902 – Modica in Sicilia viene devastata da una violentissima alluvione. La provincia di Ragusa è un territorio collinare, ciò favorì il riversamento di grandi quantità di fango e detriti proprio sulla città. Il centro della città fu quasi ricostruito per intero.

1907 – La Nuova Zelanda diventa un dominion.

1914 – Negli USA viene istituita la Federal Trade Commission.

1918 – Battaglia della Mosella.

1934 – Viene varata la Rms Queen Mary.

1941 – La Germania ottiene una grande vittoria nella battaglia di Kiev.

1944 – Fallisce l’Operazione Market Garden.

1950 – Truppe delle Nazioni Unite riconquistano Seul dalla Corea del Nord.

1957 – Debutta a Broadway West Side Story di Leonard Bernstein.

1959 – Ucciso Solomon Bandaranaike, primo ministro di Ceylon.

1960 – A Chicago si svolge il primo dibattito tra candidati alla presidenza USA (Richard Nixon e John F. Kennedy) trasmesso per televisione.

1962 – Proclamazione della Repubblica araba dello Yemen.

1969 – L’album dei Beatles, Abbey Road viene pubblicato nel Regno Unito.

1973 – Muore a Roma, all’età di 65 anni, Anna Magnani.

1980 – Una bomba fatta esplodere vicino all’ingresso dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera dal neonazista Gundolf Köhler uccide 13 visitatori e ne ferisce altri 200.

1986- Nasce Dylan Dog.

1997 – Alle ore 11:40:26 un potente terremoto di magnitudo 6.1 sulla scala Richter scatenatosi ad una profondità di 9,8 km, il sisma ha avuto come epicentro la cittadina Umbra di Colfiorito (Perugia). Ci furono 11 morti, 100 feriti e 80mila case distrutte. Purtroppo molti edifici importanti in ambito storico artistico e culturale come la Basilica di San Francesco di Assisi che più del 55% è andato distrutto; Grazie all’aiuto di abili restauri si è riusciti entro l’inizio del nuovo millennio a riportare nella forma originale tutte le zone e le opere della chiesa.

2002 – Il Joola, un traghetto senegalese sovraccarico affonda nell’oceano al largo della costa del Gambia; più di 950 morti.

2006 – Il Vaticano scomunica l’arcivescovo Emmanuel Milingo insieme ai quattro vescovi da lui ordinati, in quanto sposati.

Fonte: il.wikipwdia.org