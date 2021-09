GROSSETO – Un murale per Gigi. Un’opera di street art, del writer Gianni Orlandini, dedicata a Luigi Ambrosio, il grossetano di 41 anni scomparso recentemente dopo una lunga malattia.

Luigi Amborsio era stato un calciatore della squadra della città ed aveva dato vita al Caffè Ricasoli, uno dei punti di riferimento per la vita sociale di Grosseto per tanti ragazzi.

«Solo te potevi farmi riprendere gli spray in mano dopo più di 15 anni – scrivi così su Facebook Orlandini – un abbraccio amico mio».

Il murale è stato realizzato in una porzione del muro di esterno del parco pubblico di via Sauro, non lontano dalla stazione ferroviaria di Grosseto.