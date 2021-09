FOLLONICA – Ogni comune si è dato un ruolo di ritrovo e di partenza (a Follonica il cancellone dell’Ilva) per i ciclisti ma il punto di arrivo è stato per tutti lo stesso: la strada che conduce a Cala Violina.

È partita questa mattina dai comuni di Follonica, Scarlino, Gavorrano e Castiglione della Pescaia la biciclettata di Cala Violina, che è stat organizzata da varie associazioni in occasione della Settimana della mobilità sostenibile.

«Come ogni anno la Settimana Europea della Mobilità costituisce un’occasione irrinunciabile per attivarsi in un processo necessario al miglioramento della mobilità urbana – dicono le amministrazioni dei Comuni coinvolti nell’iniziativa –. Promuovere iniziative come questa significa permettere ai cittadini di godere delle bellezze del territorio, riscoprendo anche delle attività di gruppo che si possono svolgere nel rispetto delle norme sulla sicurezza anti Covid» (foto di Giorgio Paggetti).