Mariastella Gelmini arriva a Grosseto: il ministro a sostegno di Vivarelli Colonna

GROSSETO – Martedì 28 settembre, Mariastella Gelmini, ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Governo Draghi e storico esponente di Forza Italia, sarà a Grosseto per sostenere la candidatura a sindaco di Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Alle 9, il ministro Gelmini incontrerà simpatizzanti e iscritti del partito azzurro in piazza Mensini, di fronte al comitato elettorale di Forza Italia. Insieme a lei saranno presenti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il coordinatore regionale del partito, il senatore Massimo Mallegni, il coordinatore provinciale di Forza Italia, Sandro Marrini, il senatore Roberto Berardi e il vicesindaco di Grosseto Luca Agresti.

“Capita raramente che un esponente del Governo nazionale faccia tappa in provincia di Grosseto e, proprio per questo motivo, sono orgoglioso che Mariastella Gelmini, fra l’altro esponente di spicco del nostro partito, abbia deciso di venire nel capoluogo maremmano – sottolinea con entusiasmo il coordinatore provinciale di Forza Italia, Sandro Marrini -. La sua presenza dimostra la vicinanza dei vertici di Forza Italia sia alla sezione locale del partito, sia all’amministrazione comunale grossetana, al cui interno due dei nostri rappresentanti hanno dimostrato, in qualità di assessori, in questi ultimi cinque anni le loro capacità e la loro dedizione al servizio della città”.

“La visita del Ministro Gelmini è l’ulteriore prova di quanto sia importante Forza Italia all’interno della coalizione di centrodestra a Grosseto – termina Marrini -. Ormai le elezioni amministrative si stanno avvicinando e il nostro partito reciterà sicuramente un ruolo da protagonista nella riconferma di Vivarelli Colonna alla guida della città, grazie a quell’impronta liberale e democratica che ci contraddistingue da sempre”.