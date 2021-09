M5s contro Vivarelli Colonna: «70 chilometri di ciclabili in più? Solo asfalto pitturato»

GROSSETO – “In una delle sue mirabolanti uscite il sindaco ha offerto dati fuori dalla realtà”.

Così Gianluigi Perruzza, capolista del Movimento 5 stelle alle prossime elezioni.

“Grosseto, caro Vivarelli Colonna, non ha 70 chilometri di piste ciclabili in più, Grosseto ha chilometri di marciapiedi e asfalto pitturati da un sindaco che pur di farsi propaganda rivende come ciclabili delle colate di colore in terra. Da un primo cittadino ci si aspetta ben altro atteggiamento e ben altro piglio. Il Vivarelli Colonna insiste con le frasi a effetto, con i selfie, con la propaganda permanente. Per scopi elettorali, inonda i propri social di foto e video pieni di simpatici animali. Ma si dimostra ipocrita: non ha fatto nulla per potenziare davvero la promozione delle adozioni al canile comunale, né per curare al meglio e tutelare i nostri amici a quattro zampe che popolano la città, dalle periferie al centro storico sin sulle Mura”.

Perruzza punta il dito pure sulla gestione della novità monopattini: “Anche in questo caso il sindaco non ha dato il buon esempio: alla novità non è seguita un’adeguata informazione ai cittadini, specie i più giovani che rischiano, ogni giorno, di rompersi l’osso del collo utilizzando impropriamente dei mezzi che possono essere utilissimi, ma meritano attenzione e prudenza nel loro uso, specie, ma non solo, tra i minorenni”.

Insomma, tante, troppe le criticità. “Per non parlare della sicurezza cittadina: un assessorato completamente inutile non ha tolto il problema, l’ha semplicemente attutito mediaticamente. Ma provate a chiedere a un qualunque cittadino se Grosseto è più o meno sicura di dieci anni fa. La risposta sarà incerta. E soprattutto nessuno, a meno che non sia di parte, vi potrà rispondere che c’è stato quel netto miglioramento imposto dall’ennesimo “validissimo assessore” sostenuto dal Vivarelli Colonna. La nostra città e le nostre frazioni non hanno bisogno di un personaggio che parla solo per superlativi, che ingigantisce tutto quello che fa e che ridicolizza le opposizioni. Abbiamo bisogno di altro. E il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte – conclude Perruzza – è l’alternativa seria, credibile e pacata a un modo di amministrare strillato e roboante in cui quel che vi viene offerto sul serio non è mai all’altezza di quel che vi viene rivenduto con mille paroloni”.