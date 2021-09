Ferilli e Cracco cuociono le uova a Saturnia: la pubblicità di una nuova trasmissione Tv

GROSSETO – Sabrina Ferilli in accappatoio cuoce un uovo nell’acqua calda di Saturnia insieme a Carlo Cracco. È la pubblicità di Dinner club, nuovo programma televisivo in onda da ieri sera su Amazon prime e registrato a gennaio scorso proprio in Maremma.

A gennaio l’attrice, con Luciana Littizzetto e Carlo Cracco, aveva fatto tappa nella nostra terra, non solo a Saturnia, ma anche ad Alberese, dove i tre hanno fatto una passeggiata a cavallo, accompagnati dai butteri, per poi far un giro in paese. Al programma partecipano anche Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea.

Si tratta di sei puntate nel gusto ma anche nelle bellezze dell’Italia.