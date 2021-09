Fa pipì nel parco davanti ai bambini che giocano

FOLLONICA – Si è aperto la patta dei pantaloni e si è messo a fare pipì davanti a tutti, incurante che nel parco stessero giocando dei ragazzini e fosse pieno giorno.

Un uomo di origine marocchina è stato sorpreso dai carabinieri mentre urinava all’interno di un parco pubblico. La pattuglia dei carabinieri di Follonica si trovava in via Apuania, a Follonica, impegnata in un servizio ordinario di controllo del territorio, quando ha intravisto quell’uomo che, in pieno pomeriggio, all’interno dell’area – abitualmente frequentata da famiglie e minori – aveva deciso di espletare i suoi bisogni fisiologici, incurante della presenza di ragazzini che stavano trascorrendo qualche ora di svago.

Il parco in questione, tra l’altro, è confinante con una scuola elementare, ma ciò non è bastato a fermare l’uomo. Lo straniero è stato identificato e condotto negli uffici della Compagnia Carabinieri dove gli è stato sanzionato con una multa da 3.300 euro.