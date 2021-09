Doppio lutto a Manciano: la comunità piange Lucentini e Scalabrelli

MANCIANO – La comunità di San Martino sul Fiora, nel comune di Manciano, piange la scomparsa di due grandi figure locali Roberto Lucentini di 70 anni e Cesare Scalabrelli di 68 anni.

“Siamo profondamente sconvolti – spiega l’amministrazione comunale di Manciano – dall’improvvisa scomparsa di Roberto e Cesare, punti di riferimento della comunità. Due figure di rilievo, sempre disponibili con tutti e impegnati da sempre nel sociale. Roberto, una persona meravigliosa, era stato infermiere a Manciano poi in pensione e impegnato una vita nel volontariato, in particolare nell’Avis. Sempre una parola buona per tutti e pronto a dare aiuto agli abitanti di San Martino”.

“Cesare, allo stesso modo, un grande amico di tutti, trascinatore e vitale, ha sempre dato il suo contributo all’interno del paese. San Martino, nell’arco di due giorni, ha perso due belle persone che ricorderemo con affetto e simpatia. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie di Roberto e Cesare”.