Dagli Esordienti alla Promozione, presentazione ufficiale per le rose della Pallacanestro Grosseto

GROSSETO – Presentazione ufficiale di tutti i componenti della grande famiglia della Pallacanestro Grosseto, nella piazza del Guadagnoli Express. Quasi duecento persone a parlare nuovamente di basket dopo la lunghissima pausa dovuta alla pandemia e soprattutto al bagno di folla di tutte le formazioni biancorosse, pronte a tornare a calcare i parquets dei palazzetti di tutta la Toscana.

Esordienti, Under 13, Under 14, Under 15, Under 16, Under 17, Under 19 e Promozione: questi i gruppi che anche quest’anno porteranno alto il nome del basket giovanile grossetano in tutta la regione. Spazio anche per l’arbitro internazionale Manuel Mazzoni, un amico della Pallacanestro Grosseto, orgoglio maremmano protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove ha arbitrato sette partite comprese la finale femminile e la semifinale maschile con gli assi Nba di Team Usa.

Oltre al Presidente Musardo sono intervenuti l’assessore Rossi, il presidente di Grosseto – Panathlon International e Marco Rosignoli presidente della Biancorossa Grosseto, altra imprescindibile realtà cestistica grossetana.

Solo il tempo di finire i festeggiamenti e il PalaAustria inizierà a popolarsi nuovamente di spettatori che, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza covid, potranno assistere alle prime amichevoli in vista dell’inizio dei campionati.