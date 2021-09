Ascom Confcommercio: servizio di apertura più lungo e continuato. Ecco i nuovi orari

GROSSETO – Ascom Confcommercio Grosseto rafforza il servizio e quindi il rapporto con i suoi associati offrendo un orario di apertura al pubblico continuato e più lungo. E’ questa la novità che l’associazione di categoria annuncia agli imprenditori.

Gli uffici della sede di Grosseto, in viale della Pace 154, da lunedì 4 ottobre saranno infatti aperti dalle 8 del mattino fino alle 18.00, senza interruzioni.

“Abbiamo costruito un modello organizzativo nuovo, con la collaborazione del nostro staff – spiega con orgoglio il direttore di Confcommercio Grosseto Gabriella Orlando –.”

“Il nostro faro è la soddisfazione delle necessità degli associati. La capacità di ascolto, la focalizzazione dei bisogni delle imprese e l’urgenza di dare loro delle risposte, per noi sono aspetti importantissimi che stanno alla base del nostro lavoro quotidiano.”

“Molti negozianti – ha continuato Orlando – ci avevano espresso difficoltà nel venire in associazione perché i nostri orari di apertura coincidevano con i loro. Era necessario trovare una soluzione e così abbiamo fatto”.

Da lunedì 4 ottobre, nella sostanza, si potrà accedere a tutti uffici di Ascom Confcommercio Grosseto, dalla contabilità alle paghe, dalla finanza agevolata al supporto all’avvio d’impresa, così come agli sportelli dedicati alla formazione, già dalle 8 del mattino come in pausa pranzo, anche su appuntamento, fino alle ore 18.00.

“Stiamo attraversando una fase economica veramente delicata, tra mille difficoltà dovute ad una situazione sanitaria ancora precaria, ma di ripartenza – continua il direttore Gabriella Orlando – Ad un certo punto ci siamo resi conto che dare servizi di qualità, come abbiamo sempre fatto, non è abbastanza, perché dovevamo e potevamo offrire di più, rendendo questi servizi maggiormente accessibili, e da questa sensibilità abbiamo voluto ridefinire i nostri orari”.