amministrative2021, Casamenti: «Rappresentiamo tutti i cittadini, non solo una parte»

ORBETELLO – «Dopo i tanti risultati amministrativi che abbiamo raggiunto chiediamo un voto forte sulla nostra lista Patto per il futuro Casamenti Sindaco».

Così il candidato sindaco Andrea Casamenti in una nota.

«Come lista Patto per il Futuro non ci siamo mai fermati – afferma Casamenti – e non abbiamo mai perso tempo a guardare cosa facevano gli altri perché siamo sempre stati consapevoli della nostra forza e di quello che abbiamo realizzato in questi cinque anni di legislatura; per questo motivo andiamo avanti uniti e compatti come siamo sempre stati per proseguire un lavoro di rilancio del nostro Comune iniziato cinque anni fa».

«Possiamo sicuramente essere il punto di riferimento di tantissimi cittadini – aggiunge – che oggi sono rimasti orfani di una loro rappresentanza; ci ripresentiamo per rappresentare tutti i cittadini e non solo una parte di essi. Il nostro Comune ha bisogno di amministratori con grande esperienza amministrativa per superare le tante problematiche esistenti e l’emergenza Covid. La scelta è tra una lista, la nostra, moderata con tanti rappresentanti della società civile e con tanta esperienza amministrativa e una lista avversaria spostata pesantemente verso l’estrema sinistra che ha idee ormai superate e non ha conosce assolutamente il complesso e difficile ingranaggio amministrativo».