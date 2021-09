Verso Fermana-Grosseto, ecco come acquistare i biglietti

GROSSETO – Si potranno acquistare da oggi i biglietti per assistere alla partita del campionato di serie C che il Grosseto giocherà martedì 28 settembre 2021, alle ore 21, allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. I tagliandi per il settore ospiti sono acquistabili solo online sul circuito Vivaticket (www.vivaticket.com), al costo unico di 13 euro, e si potranno acquistare fino alle ore 19 di lunedì 27 settembre.

Chi non riuscirà ad acquistare il biglietto nei giorni prima della gara, non potrà farlo il giorno stesso allo stadio. Sarà possibile accedere allo stadio di Fermo, come da disposizioni ministeriali, solo presentando all’entrata il green pass o il certificato di tampone negativo fatto entro le 48 ore.