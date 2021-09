GROSSETO – Sei incidenti in un giorno a Grosseto. Il reparto polizia stradale della Municipale ieri ha rilevato sei incidenti in città.

di 5 Galleria fotografica incidente Collacchie









Due all’angolo tra via Emilia e via Europa, uno in via Matteotti, uno in piazza Bearzot uno al ponte Mussolini e l’ultimo, ieri sera, sulla strada delle Collacchie. Fortunatamente nessuno degli scontri ha fatto rilevare feriti gravi.