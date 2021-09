Lavori alla condotta: modifiche alla circolazione in città

GROSSETO – Attenzione alle modifiche alla circolazione a partire da domani, sabato 25 settembre, per lavori di ripristino della condotta fognaria nella zona della rotatoria tra via Faccendi, via Bianciardi e via Roccastrada.

Dalle 8.30 e fino al termine dei lavori, non oltre le 20 del 28 settembre, è istituito il divieto di transito nell’area di cantiere con esclusione dei veicoli utilizzati per l’esecuzione dei lavori. Per i veicoli transitanti in via Faccendi con direzione verso la rotatoria con via Roccastrada/Bianciardi, è istituita la direzione obbligatoria a destra verso via Roccastrada.

Apposita segnaletica di preavviso lavori sarà posizionata nella rotatoria di piazza Consorti in entrambe le vie che confluiscono nella rotatoria; nella rotatoria di via Orcagna con via Roccastrada e via Civitella Paganico in entrambe le vie.

Nell’area interessata dai lavori dovrà essere installato il segnale recante la dicitura “divieto passaggio pedoni” e devono essere sempre garantiti gli accessi alle proprietà private se presenti.