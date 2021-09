Coppa Passalacqua, manita al Paganico e primo posto nel girone per l’Invictasauro

GROSSETO – Battendo il Paganico 5-0, l’Invictasauro si accomoda definitivamente sul primo posto del girone B lasciando al Roselle la seconda fila (foto Aprili). Il Paganico, già eliminato, ha fatto una bella figura indipendentemente dal sonante punteggio finale. I ragazzi di Biagiotti sono riusciti a costruire una gara preziosa sul piano squisitamente mentale, non arretrando mai, non rinunciando mai a giocare, restando in campo con determinazione e concentrazione, dimostrando, in pratica, di accettare la maggiore tecnica avversaria senza mai piegare la schiena usando le armi a disposizione.

I ragazzi di Angelini, invece, sono stati bravi a trasformare la teoria del più forte in concreta realtà riuscendoci con capacità, ottime trame, visione completa del campo, tecnica a tratti da applausi. In evidenza Cecconi (ha colpito anche un palo) e Sonnini, doppietta per entrambi, schierati sulle rispettive fasce laterali da dove decollavano per le manovre avanzate. Il complesso dell’Invictasauro, nonostante le assenze, ha espresso un calcio arioso e profondo, usando al massimo due tocchi, condito da aperture efficaci, aggressività e giusta cattiveria agonistica.

Classifiche finali

Girone A: Venturina 12 punti, Atletico Piombino 9, Follonica Gavorrano 6, Alberese 3, Braccagni 0.

Girone B: Invictasauro 12, Roselle 9, N. Grosseto 6, Paganico 3, Scarlino 0.

Il cartellone delle semifinali: Venturina-Roselle (domenica 26 settembre), Invictasauro-Atletico Piombino (lunedì 27 settembre).

Finalissima giovedì 30 settembre. Tutte le gare iniziano alle 21:15.

PAGANICO: Cecchi, Capitini (30′ st Santoni), Desideri (30′ st Terni), Berti (16′ st Cupani), Vittori, Casini, Marconi, Vescovo, Peluso, Danzi (14′ Biadi), Reali (5′ st Fantacci). A disposizione: Nucciotti. Scala, Toti. Allenatore: Marco Biagiotti.

INVICTASAURO: Stefanini, D’Angelo (33′ st Picchianti), Solari, Papini, Ercoli, Sonnini (19′ st Rosadoni), Cecconi (33′ st Marruccia), Cappelli, Stefi, Antongini (19′ st Olandese), Alocci (22′ st Pratesi). A disposizione: Terribile, Jonescu, Fantoni, Caoduro. Allenatore: Federico Angelini.

ARBITRO: Maretti (assistenti Sbordone e Stella).

RETI: 7′ Cecconi, 27′ Sonnini, 5′ st Cecconi, 18′ st Sonnini, 47′ st Olandese.

NOTE: ammoniti: Terni (Paganico), Cecconi (Invictasauro). Calci d’angolo 5 a 2 per l’Invictasauro. Recupero: 1′ + 5′.