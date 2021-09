Anna Ascani in visita in Maremma: «Cooperative fondamentali per il Paese»

GROSSETO – La sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico Anna Ascani ha visitato oggi pomeriggio la sede territoriale di Legacoop Toscana a Grosseto, dove ha incontrato i rappresentanti di una ventina di cooperative aderenti a Legacoop Toscana. La visita è stata l’occasione per porre l’attenzione su una serie di temi di interesse per le cooperative, a partire dalle opportunità che potrebbero aprirsi con le risorse del Pnrr per un territorio dove prevalgono l’attività agricola, turistica e del terziario.

“Ringraziamo la sottosegretaria Ascani per la sua visita – afferma il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini, che ha preso parte all’incontro – Nella fase di ripartenza che ci attende è fondamentale la massima attenzione alle istanze dei territori e la collaborazione tra i diversi soggetti, così da indirizzare le risorse che arriveranno in direzione di uno sviluppo equo e sostenibile. Il MISE è il ministero di riferimento per il mondo della cooperazione ed è importante per noi la possibilità di dialogo e confronto, soprattutto in una fase socioeconomica così delicata”.

“Ringrazio Legacoop Toscana e Grosseto per questo incontro – ha dichiarato la sottosegretaria Anna Ascani -, ricco di spunti interessanti su cui il confronto continuerà. Per il nostro Paese il sistema cooperativo è di fondamentale importanza. L’incontro di oggi mi conferma quanto sia stato prezioso il ruolo delle cooperative durante la pandemia, come presidio territoriale e di relazione sociale. Anche attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dovremo contribuire a far sì che il mondo cooperativo sia sostenuto nei progetti di rilancio del Paese”.