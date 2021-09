Vie Cave: recuperato un altro tratto di percorso. Investimento da 75mila euro

SOVANA – Domenica 26 settembre sarà inaugurato il nuovo percorso della via Cava Pian dei Conati, nel territorio di Sovana (Comune di Sorano), frutto di un progetto sulla riqualificazione e valorizzazione della viabilità antica.

Per l’occasione è prevista una passeggiata organizzata dai Custodi delle Vie Cave, che partirà alle ore 8,30 di domenica da piazza del Pretorio a Sovana.

Il recupero e la riqualificazione del percorso della via Cava di Pian dei Conati è stato reso possibile grazie al un bando del Far Maremma e al finanziamento di 75mila euro. Il percorso è una piccola parte di un progetto più ampio che prevede la realizzazione di un cammino “La Via degli Etruschi” che unisce alcuni centri importanti nelle vicinanze e lungo il tratto del fiume Fiora, fino ad arrivare al porto di Vulci.

Si tratta di un importante progetto escursionistico condiviso da più comuni facenti parte della provincia di Grosseto (Sorano e Pitigliano) e della provincia di Viterbo (Farnese, Ischia di Castro e Montalto di Castro) lungo 80 chilometri che unisce sei parchi, attraversando aree di grande impatto archeologico, storico, naturalistico e paesaggistico (la Necropoli di Sovana, il Museo Archeologico all’aperto “A. Manzi” di Pitigliano, il Parco Archeologico Antica Castro, il Parco di Vulci).

Nell’occasione, in collaborazione con il Comune di Pitigliano, è stato realizzato un portale Tuscany Trail, all’interno del quale è possibile trovare, oltre alle informazioni turistiche generali, una serie di itinerari che è possibile percorrere in autonomia.