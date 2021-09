Tre reti al Braccagni, l’Alberese chiude col sorriso la sua Coppa Passalacqua

GROSSETO – L’Alberese supera il Braccagni (3-0) nell’ultima gara eliminatoria del girone A e, insieme, stringono la mano alla competizione con profonda dignità sportiva e rispetto. Partita a tratti anche piacevole, condotta senza i classici freni inibitori, che condizionano le situazioni di assenza di stimoli. Il Braccagni inizia veloce collezionando due corner consecutivi (3′) con allegata una punizione velenosa di Balestri (11′). L’Alberese risponde al 17′ con un tiro di Baneschi fuori di poco. Quindi i bianconeri di Lino Di Manno prendono campo tenendo a lungo l’avversario nella propria metà campo senza, comunque, essere pericolosi. Il Braccagni arretra senza rinunciare a qualche veloce sortita avanzata. La prima frazione si completa con questo quadro dando la sensazione che l’Alberese abbia maggiore spessore tecnico. Alla scadenza del minuto di recupero Ortis dal limite dell’area scarica un potente rasoterra che si infila alla sinistra di Cusi, 1-0 e riposo.

La ripresa vede ancora l’Alberese prendere l’iniziativa. Dopo 8′ Chiaromonte stende in area Baneschi, il quale si presenta sul dischetto trasformando l’inevitabile penalty (9′), 2-0. Il Braccagni cerca di reagire riuscendo ad avvicinarsi alla porta difesa da Cacciabaudo. Alla mezz’ora è Mancini con un tocco sotto misura a firmare il terzo gol al termine di una manovra di contropiede. Al 35′ Cappelli, su punizione, impegna Cacciabaudo in una non facile deviazione in corner. In pratica la partita termina con questa azione.

La classifica definitiva del girone A: Venturina 12, Atletico Piombino 9, Follonica Gavorrano 6, Alberese 3, Braccagni 0.

Venturina e Piombino accedono alle semifinali nell’attesa che il girone B definisca le posizioni dell’Invictasauro e Roselle, attualmente a 9 punti. La decisione spetta all’ultima gara della fase eliminatoria tra Invictasauro e Paganico.

ALBERESE: Cacciabaudo, Mazzocco, Bettiol, Baneschi, Mancini, Ortis, Franceschi, N. Di Manno, Luciani (11′ st Crocchi), Fantoni (3′ st Catocci), Berisa (6′ st Garbarini). A disposizione: Pennacchi. Allenatore: Lino Di Manno.

BRACCAGNI: Cusi (13′ st Gatti), Chiaromonte, Zenobi (26′ st Riello), Bigoni, Balestri, Dinca (22′ st Marconato), Cappelli, Lombardi (13′ st Guazzi), Perini, Cencioni, Miranda (17′ st Salomone). A disposizione: Stoppini, Zambernardi, Attilio. Allenatore: Luciano Frati.

ARBITRO: Scavuzzo (assistenti Marconi e Ginanneschi).

RETI: 46′ Ortis, 9′ st Baneschi (rig.), 30′ st Mancini.

NOTE: ammoniti Baneschi (Alberese), Dinca (Braccagni). Calci d’angolo 7 a 3 per l’Alberese. Recupero: 1′ + 4′.