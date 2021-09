Monteriggioni battuto, Nuova Grosseto Barbanella in finale al Mini Passalacqua

GROSSETO – Con un 2-1 inflitto al quotato Monteriggioni, la Nuova Grosseto Barbanella stacca il pass per la finalissima del Mini Passalacqua. Il torneo riservato alla categoria Allievi, si sta disputando sul sintetico di via Australia. I ragazzi allenati da mister Alessandro Romagnoli, coadiuvato in panchina da Davide Siveri, hanno iniziato la partita con il piglio giusto, alzando subito il pressing sugli avversari.

Le reti del successo portano la firma di Fedi, autore di un prodezza balistica con un tiro al volo da fuori area, e di Barbetti che ha raddoppiato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tardiva la reazione del Monteriggioni che ha accorciato le distanze solo a due minuti dalla conclusione della partita. Dopo aver superato il girone eliminatorio con Follonica Gavorrano, Invictasauro e San Vincenzo, la squadra di Romagnoli ha eliminato il Roselle nei quarti di finale, prima di avere ragione del Monteriggioni. L’ultimo ostacolo di questo interessante torneo è collocato all’altezza della finale, in programma mercoledì 29 settembre.

“Fin qua abbiamo disputato un ottimo torneo – precisa mister Romagnoli – considerando anche il valore degli avversari. Avevo qualche perplessità all’inizio, rientrare dopo una stagione intera in cui siamo stati inattivi a causa della pandemia, non è stato affatto semplice, ma questo gruppo di ragazzi ha dimostrato di essere sempre molto unito, mettendo in campo grande volontà e capacità di sviluppo del nostro gioco”. La squadra dei 2005 della Nuova Grosseto Barbanella in questi giorni si sta preparando per la finale del Mini Passalacqua, ultimo appuntamento ufficiale prima dell’inizio del campionato regionale Allievi, il cui inizio è previsto per il 3 ottobre.